El Gobierno va por una reforma electoral con cambios en las PASO: todos los detalles

Acorralado por las contundentes revelaciones en el caso $LIBRA y los escandalosos viajes casta del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a su esposa a Nueva York en el avión presidencial y en jet privado a Punta del Este, el presidente Javier Milei apura su agenda legislativa con el propósito de recuperar la centralidad de política y torcer la discusión pública.

Para ello en la Casa Rosada apuestan a acelerar debates que prometen generar fuertes discusiones en el Congreso y los medios como su proyecto de reforma electoral que incluye modificaciones en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la implementación de la Boleta Única. El objetivo del gobierno libertario es que el proyecto comience a tratarse lo antes posible. Fuente «minutouno»