Mié. Mar 18th, 2026

EL GOBIERNO VA POR UNA REFORMA ELECTORAL CON CAMBIOS EN LAS PASO: TODOS LOS DETALLES

por Redaccion J 5 horas atrás

Para intentar dejar atrás el escándalo $LIBRA y los viajes de Adorni, Javier Milei apura el debate por la reforma electoral y negocia cambios en las PASO.

El Gobierno va por una reforma electoral con cambios en las PASO: todos los detalles

Acorralado por las contundentes revelaciones en el caso $LIBRA y los escandalosos viajes casta del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a su esposa a Nueva York en el avión presidencial y en jet privado a Punta del Este, el presidente Javier Milei apura su agenda legislativa con el propósito de recuperar la centralidad de política y torcer la discusión pública.
Para ello en la Casa Rosada apuestan a acelerar debates que prometen generar fuertes discusiones en el Congreso y los medios como su proyecto de reforma electoral que incluye modificaciones en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la implementación de la Boleta Única. El objetivo del gobierno libertario es que el proyecto comience a tratarse lo antes posible.
Fuente «minutouno» 

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