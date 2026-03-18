RESISTENCIA «TRANSPARENCIA Y ECOLOGÍA, DOS VALORES EN LICITACIÓN MUNICIPAL DE BOLSAS DE RESIDUOS»

La Municipalidad de Resistencia dio un nuevo paso este martes en el camino hacia una ciudad más limpia y responsable: se realizó la licitación pública para la compra de 40.000 bolsas de polietileno, que serán utilizadas en el flamante sistema de recolección diferenciada de residuos.

Este sistema, implementado por la Secretaría de Ambiente y Movilidad Urbana, permite separar los residuos orgánicos de los inorgánicos en el centro de acopio comunal. Para facilitar la identificación, las bolsas adquiridas cuentan con distintos colores según el tipo de desecho.

La inversión, que ronda los 20 millones de pesos, forma parte de la primera etapa del programa “Resistencia Recicla sus Residuos”, una iniciativa que busca mejorar la gestión ambiental y promover hábitos más sustentables entre los vecinos.

El intendente Roy Nikisch subrayó que esta licitación se llevó adelante con total transparencia y publicidad de la información, reafirmando los lineamientos de gestión que priorizan la administración responsable y austera de los recursos públicos, y que tienen a la transparencia como valor fundamental.

Con esta acción, la comuna ratifica su compromiso de trabajar con constancia y claridad en cada adquisición, garantizando que los vecinos conozcan cómo se invierten sus aportes y fortaleciendo la confianza en la gestión municipal.

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