PERSPECTIVAS PARA EL AGRO: NUEVO CHACO BURSÁTIL ORGANIZA UN ENCUENTRO PARA INVERSORES EN CHARATA

Nuevo Chaco Bursátil invita a un conversatorio abierto dirigido a inversores y clientes, donde se analizará el contexto económico y agropecuario actual y se presentarán alternativas de inversión con respaldo institucional.



La charla “Agroinversiones: Perspectivas para el Agro 2026/27” estará a cargo de Alejo Sorrentino, gerente general de Nuevo Chaco Bursátil y Nuevo Chaco Fondos, especialista en mercado de capitales, junto a Hipólito Ruiz, periodista agropecuario, creador del Grupo Agroperfiles y editor del suplemento rural de Diario Norte.

Durante el encuentro, se abordará el contexto financiero y agropecuario, las condiciones de financiamiento e inversión y las expectativas de rendimiento de los instrumentos financieros.

La invitación es para este miércoles 18, a las 19.00, en el Salón Auditorio de Nuevo Banco del Chaco de la sucursal de Charata en Falucho 420, esquina Rivadavia.

El encuentro se realizará este miércoles 18 a las 19.00 en el Salón Auditorio de la sucursal Charata de Nuevo Banco del Chaco, ubicada en Falucho 420, esquina Rivadavia.

La actividad es abierta al público con cupos limitados, por lo que se requiere inscripción previa al correo: hcardozo@nchacobursatil.com.ar



La iniciativa se enmarca en la estrategia del Grupo NBCH para impulsar el desarrollo productivo de la región, ofreciendo distintas herramientas financieras que acompañen a empresas, productores e inversores.

Nuevo Chaco Bursátil

Nuevo Chaco Bursátil es una empresa del Grupo NBCH, con experiencia y trayectoria en instrumentos de inversión y financiamiento para empresas, pymes e inversores locales y de la región.

Nuevo Chaco Bursátil cuenta con el respaldo institucional del Grupo NBCH y la seguridad de tener todas las operaciones registradas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, garantizadas y liquidadas por BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos) y custodiada su tenencia por la Caja de Valores.

A través de una moderna plataforma online y con el asesoramiento de su equipo profesional, en Chaco Bursátil se puede invertir en pesos y en dólares, con todos los instrumentos del mercado: acciones, cauciones, títulos, CEDEARs, Fondos Comunes, Obligaciones Negociables, letras y bonos, entre otros.

Nuevo Chaco Bursátil cuenta con oficinas en Resistencia, en Güemes 130, y en la ciudad de Buenos Aires, en Esmeralda 303 (Microcentro), para recibir atención personalizada y asesoramiento profesional en todos los instrumentos operados. También se pueden consultar en todas las sucursales de NBCH y a través de la página web oficial www.nchacobursatil.com.ar y atención telefónica 0800-555-6242 (NCHB).

Relacionado