SE INSTALÓ UN NUEVO TRANSFORMADOR PARA MEJORAR EL SERVICIO ELÉCTRICO EN JUAN JOSÉ CASTELLI

La empresa estatal de energía Secheep llevó adelante la instalación de un nuevo transformador en la zona del acceso norte de Juan José Castelli, específicamente en el sector de Chacra 12, con el objetivo de dar respuesta a problemas históricos de baja tensión que afectan a vecinos del área.

Según se informó, la obra beneficiará de manera directa a los residentes de las chacras 12, 5 y 13, quienes venían registrando inconvenientes constantes en el suministro eléctrico, especialmente durante horarios de alta demanda.

La incorporación de este equipo permitirá mejorar la calidad del servicio, estabilizando el voltaje y reduciendo los cortes o fluctuaciones que impactaban tanto en los hogares como en pequeños emprendimientos de la zona.

Desde la empresa destacaron que estos trabajos forman parte de un plan de fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en distintas localidades del interior, con el propósito de garantizar un servicio más eficiente y confiable.

Vecinos del sector manifestaron su expectativa ante la puesta en funcionamiento del transformador, señalando que la mejora en la tensión eléctrica representa un avance significativo para la vida cotidiana y el desarrollo de actividades productivas.

Con esta intervención, Secheep continúa avanzando en obras destinadas a optimizar el sistema energético y atender demandas históricas de la comunidad.

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