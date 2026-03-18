CHACO «DOS HOMBRES HERIDOS DE ARMA DE FUEGO TRAS UN CONFLICTO VECINAL: HAY DETENIDOS Y SECUESTROS»

El hecho ocurrió durante la madrugada y ambos involucrados se encuentran hospitalizados.

Hoy, alrededor de las 05:00, personal de la División Delitos Contra las Personas intervino tras el ingreso de dos hombres con heridas de arma de fuego al Hospital Perrando.

El hecho se habría originado cerca de las 01:30 en inmediaciones de pasaje San Lorenzo y Quijano, donde ambos sujetos, vecinos de la misma cuadra y con conflictos previos, se enfrentaron, resultando heridos en distintas partes del cuerpo.

A partir de las tareas investigativas, se procedió al secuestro de cartuchos, vainas servidas, prendas con manchas de sangre y registros fílmicos, además de elementos tecnológicos de interés para la causa.

Asimismo, por disposición del Equipo Fiscal N° 13, se concretó la aprehensión de cuatro personas vinculadas al hecho, quienes serán sometidas a pericias correspondientes.

En tanto, los heridos permanecen internados, uno de ellos en quirófano y el otro en observación, continuándose con las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

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