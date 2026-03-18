SAMEEP ALERTA SOBRE ROBOS MASIVOS DE MEDIDORES Y LLAVES MAESTRAS EN EL GRAN RESISTENCIA

En este sentido, Sameep solicita a la comunidad denunciar cualquier hecho sospechoso en la Comisaría más cercana y recuerda que no se debe abonar ningún canon a operarios ante intervenciones en la vía pública, ya que todos los trabajos de mantenimiento son realizados sin costo para los usuarios.

La empresa Sameep informó que en las últimas semanas se registraron robos masivos de medidores de agua y llaves maestras de bronce en distintas zonas del Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR), situación que provocó la interrupción temporal del servicio para numerosos usuarios.

Desde la empresa indicaron que estos hechos delictivos generan no solo inconvenientes directos a los vecinos afectados, sino también importantes pérdidas de agua potable debido a derrames en la vía pública.

El presidente de Sameep, Nicolás Diez, explicó que se detectó una nueva modalidad delictiva. “Antes se llevaban los medidores por sus bases de bronce. Ahora, como los repuestos son de plástico, roban directamente las llaves de paso”, señaló.

Asimismo, remarcó que cada sustracción impacta en el sistema general de distribución: “Como gestión nos enfocamos en atender estas problemáticas y mejorar el servicio, pero necesitamos la colaboración de todos para erradicar estos actos de vandalismo”.

“Estos hechos no solo afectan a la empresa, sino al conjunto de la comunidad. Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar junto a las fuerzas de seguridad y los vecinos para proteger la red de agua potable y garantizar un servicio continuo y seguro”, concluyó Diez.

Canales de contacto para denuncias:

-Departamento de Medidores: 3624-659924

-Centro de Asistencia al Usuario: 0800-444-0310

-Página web: www.sameep.gob.ar

-Redes sociales oficiales de Sameep.

Relacionado