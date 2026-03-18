REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA DE PESCA ARGENTINA–PARAGUAY: AVANZAN EN ESTRATEGIAS PARA PROTEGER EL RECURSO PESQUERO

En Paraguay, se llevó adelante un nuevo encuentro de la Comisión Mixta de Pesca Argentina- Paraguay, con el objetivo de analizar y coordinar estrategias comunes para la regulación, control y fiscalización del recurso pesquero en aguas compartidas.

En representación de la delegación Argentina por parte de la provincia del Chaco, participó el subsecretario de Ambiente, del Ministerio de la Producción y el Desarrollo Sostenible, Mariano Moro, quien estuvo junto a autoridades nacionales y provinciales, entre ellos el director de Áreas Protegidas.

La reunión se desarrolló con la presencia de organismos técnicos y de control de ambos países, incluyendo la participación de Prefectura Naval Argentina, en el marco de un trabajo conjunto orientado a fortalecer las medidas de protección del recurso ictícola.

Cabe destacar que este encuentro marca la primera reunión presencial de la comisión desde el año 2022, lo que permitió retomar una agenda común clave para el manejo sostenible de los recursos naturales compartidos.

RESISTENCIA, LA PRÓXIMA SEDE ELEGIDA

Durante la jornada, además, se acordó que la próxima reunión de la Comisión Mixta se realizará en la ciudad de Resistencia el 23 de junio, consolidando a la provincia como sede de un evento de relevancia internacional en materia ambiental y productiva.

En este contexto, el subsecretario Mariano Moro destacó: “Es muy importante volver a encontrarnos de manera presencial, porque estas instancias fortalecen el diálogo y la coordinación entre ambos países para el cuidado del recurso pesquero”.

Asimismo, remarcó: “Estamos trabajando en estrategias comunes que nos permitan regular, controlar y fiscalizar de manera más eficiente en las aguas compartidas, con una mirada puesta en la sostenibilidad”.

Por último, Moro subrayó la importancia del trabajo articulado: “La participación de organismos como Prefectura y de representantes nacionales y provinciales es fundamental para avanzar en medidas concretas de protección del recurso ictícola y garantizar su preservación para las futuras generaciones”.

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