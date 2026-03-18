PODA DE FORMACIÓN EN EL INGRESO PRINCIPAL A LA CIUDAD
La Secretaría de Ambiente continúa llevando adelante trabajos de poda de formación y mantenimiento en el ingreso principal a Castelli, un sector que se destaca por su importante arbolado urbano.
Este acceso a la ciudad cuenta con una gran cantidad de árboles, colocados de manera estratégica para embellecer el paisaje y generar espacios de sombra, esparcimiento y recreación para vecinos y visitantes. A lo largo de las banquinas y del ingreso propiamente dicho, se pueden observar diversas especies arbóreas, que posicionan a Castelli como una de las ciudades mejor forestadas de la región.
En este marco, el equipo de poda realiza un trabajo cuidadoso que consiste en dar forma a los árboles, retirar ramas secas o innecesarias que puedan representar un riesgo, y llevar adelante podas controladas que favorecen el crecimiento saludable y el desarrollo de una mejor sombra.
Durante la jornada de hoy, las tareas se concentraron en árboles ubicados en el acceso a la ciudad y en espacios recreativos, reafirmando el compromiso de seguir cuidando y poniendo en valor el patrimonio natural de Castelli.