PODA DE FORMACIÓN EN EL INGRESO PRINCIPAL A LA CIUDAD

Este acceso a la ciudad cuenta con una gran cantidad de árboles, colocados de manera estratégica para embellecer el paisaje y generar espacios de sombra, esparcimiento y recreación para vecinos y visitantes. A lo largo de las banquinas y del ingreso propiamente dicho, se pueden observar diversas especies arbóreas, que posicionan a Castelli como una de las ciudades mejor forestadas de la región.