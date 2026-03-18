Argentina supera el promedio mundial de bienestar en 10 de 12 indicadores, según un estudio internacional

|La paradoja argentina del bienestar
Los resultados muestran un patrón particular: altos niveles de florecimiento en dimensiones personales y relacionales que coexisten con fragilidad socioeconómica.
“Nuestro estudio muestra que el nivel de florecimiento de los adultos, es decir, el grado en que las personas experimentan bienestar integral, se ubica por encima del promedio conjunto de todos los países participantes en el GFS en las dimensiones de bienestar psicológico, bienestar social y carácter y conducta prosocial”, explica Claudia Vanney, investigadora de la Universidad Austral y una de las autoras del estudio.
“Paradójicamente, los niveles de bienestar vinculados a resultados socioeconómicos se encuentran muy por debajo del promedio general. Esto nos permite plantear la hipótesis de que nuestro contexto, en comparación con otros países, podría compensar en parte esta situación a través de otros factores positivos: la ausencia de climas extremos, desastres naturales de gran magnitud, conflictos sociales generalizados o guerras; las oportunidades que brinda el país mediante el acceso gratuito a la educación y al sistema público de salud; la posibilidad de vivir cerca de la naturaleza; y, de manera especialmente relevante, la religión”, agregó Vanney, quien además es directora del Instituto de Filosofía de la Universidad Austral.
Religiosidad y florecimiento
El estudio también identifica una asociación entre religiosidad y mayores niveles de florecimiento en la población argentina.
“Este último factor fue analizado en profundidad en el trabajo. Los resultados muestran que los adultos argentinos que se identifican como cristianos presentan niveles más altos de florecimiento en comparación con personas no religiosas que comparten características demográficas similares. Asimismo, una mayor frecuencia de asistencia a servicios religiosos se asocia con niveles más elevados de florecimiento”, señala Vanney.
Sobre la investigación
El estudio fue realizado por Claudia E. Vanney, Belén Mesurado, Arturo L. Fitz Herbert, Tim Lomas, R. Noah Padgett, Brendan Case, Richard G. Cowden, Ying Chen, Byron R. Johnson y Tyler J. VanderWeele, y publicado en la revista académica International Journal of Wellbeing.
Sus resultados aportan evidencia empírica para el monitoreo del bienestar a nivel poblacional y abren nuevas líneas de investigación sobre los factores que sostienen el florecimiento humano en contextos sociales complejos.