Argentina supera el promedio mundial de bienestar en 10 de 12 indicadores, según un estudio internacional

Buenos Aires, Argentina; marzo de 2026 – Un estudio internacional basado en datos representativos de la población adulta argentina revela que el país supera el promedio global de bienestar en 10 de los 12 indicadores del Secure Flourishing Index (Índice de Florecimiento Seguro), una herramienta que mide el florecimiento humano de forma multidimensional. Los resultados surgen del Global Flourishing Study (Estudio Global sobre el Florecimiento Humano), la mayor investigación longitudinal sobre bienestar realizada hasta el momento, que releva a más de 200.000 personas en 22 países. El análisis específico para Argentina, liderado por investigadores de la Universidad Austral en colaboración con equipos de Harvard University y Baylor University, fue publicado recientemente en la revista académica International Journal of Wellbeing. El estudio muestra que los adultos argentinos presentan niveles superiores al promedio internacional en dimensiones vinculadas con el bienestar psicológico, las relaciones sociales y el carácter prosocial. En contraste, las dos dimensiones donde el país queda por debajo del promedio global corresponden a la estabilidad económica y material, reflejando mayores preocupaciones por ingresos y seguridad financiera. Cómo se realizó el estudio y cómo se mide el florecimiento El Global Flourishing Study (GFS, por sus siglas en inglés) es un proyecto internacional que releva a más de 200.000 personas en 22 países con el objetivo de comprender la distribución y los determinantes del bienestar humano en distintos contextos culturales. La primera ola del estudio incluyó 6.724 participantes en Argentina y recogió datos entre 2022 y 2023 mediante encuestas diseñadas para ser representativas a nivel nacional. El estudio prevé un seguimiento longitudinal de los participantes hasta 2027. Para evaluar el bienestar, el trabajo utiliza el Secure Flourishing Index, un indicador que integra múltiples dimensiones del florecimiento humano en cinco dimensiones. En la dimensión de bienestar psicológico se evaluaron felicidad, satisfacción con la vida, sentido, propósito y salud mental autopercibida; en bienestar social, la conexión social subjetiva y la satisfacción con las relaciones; en carácter y conductas prosociales, la promoción del bien y la gratificación diferida; en salud física y comportamientos de salud, la salud física autopercibida; y en resultados socioeconómicos, la preocupación financiera por los gastos cotidianos y la preocupación material por seguridad, alimentación o vivienda. Este enfoque permite capturar no solo el bienestar presente, sino también su sostenibilidad en el tiempo.