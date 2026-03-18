UNA VEZ MÁS, JAVIER MILEI ASEGURÓ QUE «LA INFLACIÓN ESTÁ BAJANDO»

Los repetidos elogios de Javier Milei a Luis Caputo

El mensaje presidencial incluyó un elogio de máximo nivel para el titular de Hacienda. Milei calificó a Luis Caputo como «por lejos, el mejor ministro de Economía de la historia argentina», adjudicándole el éxito en la contención de la dinámica inflacionaria.

A pesar del optimismo, el Presidente reconoció que el traspaso al Índice de Precios al Consumidor (IPC) suele ser más lento. Explicó que el índice minorista aún debe «purgar» el impacto del ajuste en las tarifas de servicios públicos y los desequilibrios monetarios heredados, pero insistió en que la tendencia a la baja es irreversible.