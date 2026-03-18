RESISTENCIA DETUVIERON A UN HOMBRE POR ROBO A VEHÍCULOS Y RECUPERARON DINERO SUSTRAÍDO

El sospechoso fue identificado tras tareas investigativas y análisis de material fílmico.

Este mediodía, alrededor de las 12, personal de la División Delitos Contra la Propiedad detuvo a un hombre de 36 años en inmediaciones de avenida Castelli y calle Congreso, en el barrio Villa Itatí, en el marco de una causa por robo.

La investigación se inició tras la denuncia de una mujer, la misma manifesto que dejó su automóvil estacionado y, al regresar, constató que le habían violentado el vidrio y sustraído dinero y pertenencias. En el mismo sector, otro vehículo también fue hallado con daños y faltante de dinero.

A partir de testimonios y análisis de cámaras de seguridad, los agentes lograron identificar al presunto autor de 36 años de edad, quien fue localizado y demorado tras intentar darse a la fuga.

Durante el procedimiento se recuperó dinero en efectivo y se secuestraron prendas de vestir utilizadas en el hecho.

Finalmente, por disposición de la Fiscalía interviniente, el sujeto fue trasladado a la unidad correspondiente y notificado de su aprehensión en la causa por “Supuesto Robo” y quedó a disposición de la justicia.

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