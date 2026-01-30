VELAZCO PINTURAS INCORPORÓ NUEVOS EMPLEADOS, A TRAVÉS DE IMPULSAR CHACO

La empresa chaqueña Velazco Pinturas, ubicada en Av. 25 de Mayo 2588 de Resistencia, incorporó nuevos trabajadores mediante el programa Impulsar Chaco, una iniciativa del Gobierno provincial que promueve la articulación entre el sector público y privado para generar empleo genuino y fortalecer la capacitación laboral.

Este viernes, el gobernador Leandro Zdero destacó el compromiso del sector empresarial y el trabajo conjunto para impulsar el desarrollo económico de la provincia: “Primero quiero agradecer a los empresarios que confían, que tienen la posibilidad de expandirse y de apostar a nuestro Chaco. De esta manera se articula el esfuerzo entre el sector público y el sector privado para generar puestos de trabajo, acompañar a nuestros empresarios, permitirles crecer y desarrollarse”.

El mandatario subrayó el rol del Estado como facilitador de oportunidades laborales: “Hoy ya son más de 80 las empresas que se sumaron al Programa, y desde el Estado provincial brindamos herramientas para que sigan desarrollándose. En este caso, cinco trabajadores se incorporan a esta pinturería, se capacitaron, presentaron su currículum y hoy están trabajando, formándose y siendo el sustento de sus familias”.

MÁS DE 2000 INSCRIPTOS EN IMPULSAR CHACO

Asimismo, el Gobernador Zdero remarcó el alcance del programa Impulsar Chaco en toda la provincia: “Más de 2.000 personas ya se inscribieron en la plataforma, más de 1.500 ingresaron a instancias de capacitación y más de 1.000 lograron incorporarse a distintos puestos de trabajo. Esto es lo que pretendemos llevar a cada rincón del Chaco”.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Julio Ferro, valoró los resultados concretos del Programa Impulsar Chaco y convocó a más empresas a sumarse: “Estamos visitando Velazco Pinturas, que incorporó cinco personas a través de la plataforma Impulsar Chaco. Estamos muy contentos y proyectando hacia el futuro, invitando a las empresas a que se sumen, se inscriban y generen el vínculo con la Subsecretaría de Trabajo. Tenemos las puertas abiertas para seguir fomentando el empleo”.

Además, destacó la importancia de la capacitación como herramienta clave para el acceso al trabajo: “Invitamos a quienes hoy están desempleados a que se inscriban y se capaciten. Estamos brindando formación en ventas, logística y atención al público, y próximamente en marketing, inteligencia artificial, economía del conocimiento y educación financiera. Es un proceso que lleva tiempo, pero que demuestra resultados reales”.

Finalmente, el dueño de Velazco Pinturas, Julio César, puso en valor el Programa y la experiencia de incorporar personal a través de Impulsar Chaco: “Es muy bueno poder contar la experiencia y haber recibido al gobernador en el marco de este programa. Queremos poner en valor Impulsar Chaco porque sinceramente no lo conocíamos. A principios del año pasado nos integramos a partir de la visita de Noel Ibarra, quien nos explicó de qué se trataba y cómo acceder a la bolsa de trabajadores”.

“También es importante destacar que son personas que ya vienen capacitadas. El programa les brinda distintos cursos y eso para nosotros es fundamental, porque nos permite incorporar personal con experiencia previa y formación”.

“En esta primera etapa incorporamos cinco empleados: algunos se desempeñan en el depósito, otros en el área de ventas y atención al público, y otros en el área técnica de asesoramiento. Estamos muy conformes con el programa y con el personal incorporado”.

Acompañaron al Gobernador, la subsecretaria de Trabajo, Noel Ibarra; la diputada provincial Carina Botteri y el presidente de la Agencia Chaco, Martín Poccard.

