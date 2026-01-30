SAMEEP LANZA PROMOCIONES Y PLANES DE FINANCIACIÓN PARA REGULARIZAR DEUDAS DURANTE FEBRERO

La empresa Sameep, a través de la Gerencia Comercial, presenta nuevas promociones y planes de financiación destinados a usuarios que deseen abonar el servicio o adherirse a la regularización de deudas. La campaña estará vigente durante todo el mes de febrero en todas las localidades de la provincia.

De esta manera, Sameep convoca a los usuarios que se encuentran en mora por facturas vencidas a acercarse a las oficinas comerciales para regularizar su situación y evitar cortes en el servicio.

Quienes deseen adherirse a los planes de financiación pueden dirigirse a las oficinas comerciales ubicadas en Av. 9 de Julio 788 de Resistencia, de lunes a viernes de 6.30 a 12.30 y de 13.30 a 19.00 horas, o concurrir a cualquiera de las oficinas comerciales distribuidas en la provincia.

Para pagos telefónicos y consultas, se encuentra disponible la línea gratuita 0800-444-0310, de lunes a viernes de 6.30 a 19.00 horas.

Además, los usuarios pueden ingresar a la página oficial www.sameep.gob.ar, consultar el estado de deuda y abonar de manera online.

Nuevas promociones

Para el pago del servicio, se ofrecen distintas promociones con tarjetas de crédito. Con Tarjeta Tuya, se puede abonar en 3 y 5 cuotas sin interés, o en 10 cuotas sin interés para usuarios con más de 6 facturas adeudadas, destinadas a la refinanciación de deudas.

Con Tarjeta Naranja, se encuentra disponible el Plan Z y 5 cuotas sin interés; mientras que con Visa, Cabal y MasterCard, se puede pagar hasta en 3 cuotas sin interés.

En el caso de refinanciación directa por Sameep, el cliente residencial podrá realizar una entrega del 30% al contado o débito y financiar el saldo en hasta 12 cuotas. En tanto, el cliente no residencial deberá efectuar una entrega del 50% al contado o débito y financiar el resto en hasta 6 cuotas.

Asimismo, continúa vigente la promoción para el pago al contado con una quita del 30% de los intereses para clientes con hasta 5 años de deuda y una quita del 100% de los intereses para clientes con más de 5 años de deuda.

Distintas alternativas de pago

Sameep dispone de múltiples canales de cobro, entre ellos la Caja Municipal, agencias de Lotería Chaqueña a través de Lotipago, Pago Mis Cuentas, Online Banking, tarjetas de crédito y débito, y pagos mediante código QR.

También se pueden abonar las facturas vencidas a través de Mercado Pago, Modo, Rapipago y Pagofácil.

