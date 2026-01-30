ESTE SABADO SE REALIZARA EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE LOS TICKET NO PREMIADOS

El directorio de Lotería Chaqueña anunció el Sorteo Extraordinario, en el marco del 52° aniversario de la Quiniela Oficial y el 15° aniversario de la Poceada Chaqueña, con $30.000.000 en premios.

El sorteo entregará 30 premios de $1.000.000 cada uno (tres por zona), para tickets no premiados de Quiniela Oficial (La Previa, La Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna) y Poceada Chaqueña, jugados desde el 2 hasta el 31 de enero de 2026, inclusive.

Además, se entregarán $300.000 en efectivo para los titulares de las Agencias y Subagencias que hayan emitido los tickets ganadores.

El sorteo se realizará este sábado 31 de enero de 2026, a las 18:30 horas, en el programa «Música & Show» de Canal 9, con transmisión en vivo.

Anotá tus datos en el ticket no premiado y depositalo en las urnas de Agencias y Subagencias Oficiales. Los tickets serán incluidos posteriormente en las urnas zonales correspondientes para el sorteo.