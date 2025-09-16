Vecino de La Plata amenazó de muerte a una joven porque le deja comida a los gatos de la calle: Balas...

Un vecino de La Plata se convirtió en viral este martes por el cartel desprolijo, mal redactado y extremadamente violento que le dedicó a «le chica» que deposita alimento para los gatos que viven en la calle.

«A la que le chica (ya identificada por las cámaras) que le deja comida a los gatos, yo le voy a dejar un par de balas en la frente«, subrayó la persona que intentó redactar de un tirón la nota que apareció adherida a la reja de una casa en la calle 64 entre 8 y 9, en el centro de La Plata.

«Vecino de 64 entre 8 y 9 promete bala contra una frentista por dejarle comida a los gatos», informó el periodista Fernando Tocho en X al compartir las fotos donde queda en claro lo enérgico del mensaje, que constituye una amenaza de muerte aún si el autor no piensa cumplir con su palabra.

Hasta la fecha no surgieron más datos del episodio, pero la «chica» misteriosa con profundo amor por los animales recibió apoyo en redes sociales después de que se viralizaran las fotos.