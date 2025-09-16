EL CONMOVEDOR VIDEO DE LA VIUDA DE CHARLIE KIRK DESPIDIENDO AL ACTIVISTA ENTRE LÁGRIMAS: «TE EXTRAÑO TANTO»
Erika Kirk, viuda del activista conservador asesinado esta semana, publicó una serie de imágenes del sepelio de su marido, donde se la ve sumamente angustiada.
De pie al costado de la silla vacía de Kirk, en un canal de streaming de la organización de su marido, Turning Point USA, que promueve ideas conservadoras entre los más jóvenes, Erika Kirk dijo que “mataron a Charlie porque predicaba un mensaje de patriotismo, de fe y del amor misericordioso de Dios».
Al mismo tiempo destacó el valor de la familia tradicional, la fe en Dios y el sentimiento patriótico por Estados Unidos como los pilares fundamentales de las ideas de Charlie.
“No tenés idea del fuego que encendiste en esta esposa; mi llanto resonará en todo el mundo como un grito de guerra”, dijo dirigiéndose a la silla que su esposo dejó vacía tras se asesinado de un disparo por Tyler Robinson, un joven de 22 años que se entregó a la policía.