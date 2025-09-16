EL CONMOVEDOR VIDEO DE LA VIUDA DE CHARLIE KIRK DESPIDIENDO AL ACTIVISTA ENTRE LÁGRIMAS: «TE EXTRAÑO TANTO»

Erika Kirk, viuda del asesinado Charlie Kirk, generó una avalancha de solidaridad global al publicar imágenes conmovedoras del sepelio de su esposo, que documentan la despedida del activista conservador por parte de sus familiares más directos. , que documentan la despedida del activista conservador por parte de sus familiares más directos.

Con fotos íntimas de la ceremonia de despedida del hombre asesinado el 10 de septiembre último, la mujer no solo honró la memoria de su esposo, sino que también transmitió un fuerte mensaje que recorre el mundo.

Erika prometió continuar con el legado de su esposo muerto, al tiempo que lanzó una advertencia: «Si antes pensaban que la misión de mi esposo era poderosa, no tienen idea de lo que acaban de desatar en todo este país y en este mundo».

«El llanto de esta viuda resonará en todo el mundo como un grito de guerra. Para todos los que nos escuchan esta noche en Estados Unidos: el movimiento que mi esposo construyó no morirá«, afirmó.