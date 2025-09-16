BRASIL: DETUVIERON EN SAN PABLO A UN SOSPECHOSO POR LA MUERTE DEL ARGENTINO ALEJANDRO AINSWORTH
Ainsworth, de 54 años, había ido de vacaciones a Río de Janeiro, donde habría sido víctima de la versión brasileña de las viudas negras, «Boa noite, Cinderela».
Eventualmente las autoridades encontraron el cuerpo de Ainsworth, y para ese momento su familia ya había denuciado que le habían robado U$S 3.500 y le habían vaciado las cuentas bancarias, además de tomar un préstamo a su nombre por el equivalente a $ 4.000.000.
Este dato, unido al hecho de que el cuerpo del argentino no presentaba signos de violencia, le indicó a los investigadores que podría haber sido víctima de viudas negras que usaron la droga «Boa noite, Cinderela» para dejarlo inconsciente y robarle desde su dinero hasta sus datos, con el trágico desenlace.