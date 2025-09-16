BRASIL: DETUVIERON EN SAN PABLO A UN SOSPECHOSO POR LA MUERTE DEL ARGENTINO ALEJANDRO AINSWORTH

justicia de Brasil sigue la investigación por la muerte de Alejandro Ainsworth, un argentino de 54 años cuyo cuerpo La, un argentino de 54 años cuyo cuerpo fue localizado el jueves pasado en Río de Janeiro. Este martes se divulgó la novedad de que hay un detenido en conexión con el crimen, que podría asemejarse a la modalidad de las viudas negras locales, que drogan a sus víctimas antes de robarles.

El detenido en cuestión fue identificado como Vítor dos Santos Oliveira, que sería la última persona que vi con vida a Ainsworth, cerca de las 1.45 de la madrugada del 8 de septiembre, cuando ambos salieron juntos de un boliche de Río de Janeiro.

Según informó el sitio A24, Oliveira es oriundo de San Pablo, en el sur de Brasil, y a las 9.45 del lunes 8 de septiembre ya estaba en una estación de servicio haciendo una compra con una de las tarjetas del argentino.

Los investigadores de la División de Homicidios de la Policía de Río de Janeiro determinaron además que Oliveira usó la misma tarjeta de Ainsworth para hacer pagos en un supermercado y otras tiendas, además de para intentar pedir un préstamo millonario sobre sus cuentas.