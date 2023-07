«VAMOS A SACAR A LOS DELINCUENTES DEL GOBIERNO»

Este sábado, el precandidato a vicepresidente del país por Juntos por el Cambio, encabezó un multitudinario acto en Resistencia.

El gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, visitó este viernes y sábado la provincia de Chaco, para acompañar a los candidatos de la coalición en la provincia.

Junto a Leandro Zdero, Gerardo Cipolini, Ángel Rozas, Carolina Meriño y todos los candidatos de la provincia, Morales dialogó con la prensa, la militancia y los vecinos, y encabezó un multitudinario acto en Resistencia.

«El Presidente tiene una obsesión con indultar a Milagro Sala. Lo invité muchas veces a Jujuy para que vea el desarrollo del litio, las energías renovables, el cannabis medicinal, el turismo, nuestro régimen de promoción de inversiones. A lo único que ha ido a Jujuy es a visitar a Milagro Sala, que es como que venga a visitarlo Emerenciano Sena acá en Chaco . Es tremendo para el pueblo jujeño que el presidente le dé aval a la peor matriz de corrupción y de violencia que hemos tenido en la provincia de Jujuy», sostuvo Morales.

Luego, el precandidato se refirió a los cortes de rutas y la polémica por la represión. «Le pido al Gobierno nacional que pare de generar violencia y avalar esta situación de querer empujar un gobierno democrático en mi provincia. Yo no estoy de acuerdo con los cortes. El corte de ruta no es una modalidad de protesta, tampoco tirar piedras. Manifestarse pacíficamente es una conquista democrática, pero no se puede hacer cortando rutas o tirando piedras y afectando derechos de otras personas», sostuvo.

«La reforma lo tiene caliente al Presidente, porque no va a haber indulto para Milagro Sala y castiga a los que cortan rutas, porque manda a reglamentar el derecho a la protesta para que no afecte a otros derechos. Es una reforma muy buena, pero que tiene varios componentes que generan un debate», dijo.

«Hoy, legisladores del oficialismo, que convocaron a organizaciones sociales, bloquearon la entrada y la posibilidad de que realicemos una actividad y ejercitemos libremente una actividad democrática, como es en el marco de una campaña, expresar nuestras ideas, pensamientos y proyectos. Esto está en el marco de la intolerancia y violencia creciente que genera el propio Gobierno», mencionó.

«Los argentinos no queremos la violencia, ese es el país que tenemos que dejar, es el país que vamos a cambiar con Horacio, por un país que recupere la cultura y el esfuerzo, el trabajo, el orden democrático, el cumplimiento de la ley y la Constitución», agregó.

Asimismo, realizó una comparación entre Milagro Sala y Emerenciano Sena: «Sena es aquí lo que era Milagro Sala en Jujuy, y eso siempre termina mal. Se terminan naciendo ricos, creyéndose dueños de la vida de las personas, imponiendo la peor esclavitud de este siglo, que es con la gente que menos tiene, y termina en violencia».

«En Jujuy terminó con la muerte del Pato Condorí, de Lucas Arias, de Ariel Velázquez; en Chaco, con el asesinato de Cecilia. Son parte de todo un sistema que instaló el kirchnerismo en todo el país que tiene que ver con el Estado paralelo, el manejo de fondos sin control y el funcionamiento al abrigo de la impunidad que le da la política. Con eso hay que terminar», remarcó.

«Hace 4 o 5 meses vienen diciendo que si gobierna Juntos por el Cambio va a correr sangre y que no vamos a poder gobernar. Esa es una actitud antidemocrática que plantea el Gobierno. Están trabajando en la lógica de meterle miedo a la gente. Lo que necesita el país es liderazgo, es sensatez, es diálogo. La conquista democrática, desde que recuperamos la democracia con Alfonsín, es el derecho a manifestarse sin afectar los derechos de los demás», subrayó.

«El gran desafío que tenemos como país es que el Frente de Todos deje de gobernar la Argentina, realmente nos están dejando un país en muy malas condiciones, se han cambiado de nombre, ponen de candidato a presidente al actual ministro de Economía, que desde hace un año, es el virtual presidente de la República Argentina, porque Cristina, Alberto, Máximo, Moyano, Grabois le han delegado el poder. Entonces ¿qué es lo que nos va a decir más ahora que va a hacer para la Argentina que no pudo en este año y que no supo en este año?», precisó.

«Desde que Sergio Massa se hizo cargo estamos peor: el dólar se fue a las nubes, hay más inflación y por lo tanto más pobreza. El Frente de Todos está haciendo el ajuste en la Argentina», recordó.

«Hoy Juntos por el Cambio es la única fuerza política en condiciones de gobernar la República Argentina. Nosotros vamos a garantizar la paz para el pueblo argentino. Y vamos a garantizar el progreso y el futuro del pueblo argentino. Esto lo vamos a hacer con Horacio, porque sabemos cómo hacerlo. No decimos las cosas que vamos a hacer sólo por decirlas, hay muchos que hablan muchas cosas, nosotros lo que decimos que vamos a hacer ya lo hicimos», destacó.

Morales, asimismo, indicó que «el modelo se define el día 13 de agosto, la elección es el 13 de agosto. Quien gane la interna de Juntos por el Cambio va a gobernar la República Argentina. El 14 de agosto Juntos por el Cambio va a estar más junto que nunca para gobernar y sacar a los delincuentes del gobierno. Después de las PASO tenemos que estar unidos, trabajando codo a codo porque el país necesita que se haga todo el esfuerzo para salir adelante».

«Soy un militante del Norte Grande, de la causa del federalismo y del desarrollo. Cuando sea vicepresidente le vamos a meter fuerte al Norte grande. Seguimos siendo un país muy unitario y por eso yo, que soy un hombre del norte, apuesto al Norte Grande, no importa quiénes sean los gobernadores», puntualizó.

SUS PROPUESTAS

«Tenemos que darle al proyecto de desarrollo un sentido federal, esa es mi causa. Milito, la causa del federalismo. Vamos a ir a una tarifa plana, no puede ser que paguemos 5 veces más cara la luz que en el área metropolitana, ¿Por qué los cabecitas negras del interior pagamos 5 veces más caro el boleto que en el área metropolitana? En el área metropolitana tendría que haber 14000 colectivos, hay 18000. Esos 4000 más se explican porque el transporte ya dejó de ser un negocio del transporte, es un negocio financiero con toda la guita que reciben. No puede ser que paguemos más caro el gas, si llega, porque al NEA casi no llega el gas», dijo.

«Nosotros queremos para el fin del primer año bajar la inflación a 2% mensual y en el segundo semestre del primer año unificar la brecha cambiaria. Hoy el que exporta gana la mitad de lo que tiene que ganar. Si unificamos el tipo de cambio, que hoy tenes 18 tipos de cambio, el que exporta va a ganar el doble de lo que gana ahora, y vamos a poder armar esquemas para que haga más inversión y para que generemos trabajo», aseguró.

«A 40 años de haber recuperado la democracia, los desafíos actuales tienen que ver con el trabajo, con resolver los problemas de la pobreza, de la inflación. Hemos retrocedido porque tendría que haber mucha más tolerancia. Este es el retroceso cultural que ha generado el kirchnerismo y la Grieta, tenemos que aprender de la tolerancia, puede haber pensamientos diferentes, pero hay que construir soluciones para una provincia y para un país», afirmó.

«Queremos plantearnos la segunda reforma universitaria, no joder a las universidades, algunos que están dando datos que no son correctos de las universidades, las universidades no están vacías. Yo defiendo como una causa la Universidad Pública, sí creo que tenemos que mejorar algunos contenidos, adecuarlos, hay un proceso dinámico de la universidad en cuanto al vínculo con la sociedad. Estado, Universidad, sistema educativo, comunidad, empresas, emprendedores, productores, tenemos que formar parte de un mismo sistema articulado».

«Con los rectores reformistas que en su mayoría son radicales, venimos trabajando este cambio que es la adecuación al sistema de la producción y del trabajo, con los desafíos que cada provincia y cada región tiene. No hay transformación productiva que se pueda dar si no va acompañado de una transformación educativa», concluyó.