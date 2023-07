UPCP SE MANIFESTÓ EN CONTRA DE LA VISITA DE GERARDO MORALES

Integrantes del gremio que reúne a trabajadores de la administración pública provincial, protestaron frente a la Facultad de Artes de la UNNE.

Este sábado por la mañana, integrantes de UPCP se manifestaron frente a la Facultad de Artes de la UNNE, en rechazo a la visita del precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, a la provincia.

«La visita de Gerardo Morales a nuestra provincia es una afrenta a todos los chaqueños que defendemos la democracia, la libertad de protesta y nuestra Constitución Nacional», señalaron desde la organización.

«Nos manifestamos porque queremos que se enteren que, en el Chaco, la protesta social no es un delito como en la provincia de Jujuy. El primero que tiene que aprender qué es la convivencia democrática es el gobernador Morales», dijeron.

«No vamos a permitir que nos insulten a los chaqueños tratándonos de violentos, cuando claramente quien no respeta los derechos constitucionales es un candidato que pretende ser vicepresidente», agregaron.

La entidad sindical afirmó: «La represión sufrida por nuestros hermanos jujeños nos impulsa a rechazar la visita y todo acto del que forme parte el gobernador de Jujuy. No podemos consentir de ninguna manera la presencia de un gobernador que difunde a la represión como herramienta para domesticar a los pueblos para que no reclamen sus derechos. Morales no tiene lugar en el Chaco porque acá, en nuestra provincia, se respeta el derecho de los ciudadanos y no se criminaliza a los dirigentes sociales, sindicales y pueblos originarios».

«La impunidad con que se maneja, quien horas antes atacó la autonomía universitaria ordenando un operativo policial en una universidad en Jujuy, viene al Chaco a utilizar la UNNE para difundir un discurso de odio contra quienes reclaman sus derechos», señalaron.

«Los trabajadores nunca seremos cómplices de políticas de ajuste y los candidatos que se atreven a respaldar la violencia institucional y el implante del terror como método para amedrentar a los más débiles, ya no tienen lugar en nuestra sociedad. El candidato representa a la vieja política que sólo beneficia a los que más tienen y engrosan sus bolsillos empobreciendo a los argentinos y a nuestro país, saqueando nuestros recursos, haciendo de la violación de los derechos humanos su marca identitaria», finalizaron.