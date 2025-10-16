URUGUAY ES EL PRIMER PAÍS DE AMÉRICA LATINA EN LEGALIZAR LA EUTANASIA
Uruguay se sumó así al muy reducido grupo de países que legalizó la eutanasia entre los que se encuentran Canadá, países Bajos y España.
Gelós, de 71 años, convive desde los 52 con la ELA, una enfermedad neurodegenerativa que causa una parálisis progresiva de los músculos hasta provocar la muerte del paciente. En silla de ruedas y con voz entrecortada, confió antes de la votación en que «llegó el momento» de cerrar el debate. Y a quienes se oponen a la eutanasia, les dijo: «no tienen idea lo que es vivir así». Amante de la lectura, fiel a su pasado como profesora, y abuela de dos niños pequeños, quiere «tener la opción» de decir basta.
En la misma trinchera, la madre y el hermano de Pablo Cánepa intentaron hacer oír su voz. Cánepa -de 39 años- sufre una enfermedad rara e incurable. Paralizado casi por completo y con espasmos, utiliza sedantes. Está lúcido y pide acabar con un calvario que empezó cuatro años atrás. «Pablo está agonizando hace años y la aprobación fue un verdadero alivio», dijo su hermano, Eduardo Cánepa. «Pablo no está viviendo. No es vida esto que tiene», resumió su madre Mónica.