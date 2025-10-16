El histórico referente radical sufrió una descompensación mientras participaba de un debate político, que se transmitía por una plataforma de streaming. El dirigente fue trasladado a un centro de salud, donde finalmente se confirmó su deceso.

El candidato a diputado nacional por la Unión Cívica Radical en Misiones, Hernán Damiani, falleció este miércoles por la noche luego de sufrir una descomposición durante una transmisión en vivo del programa Dólar Blue, emitido por la plataforma La Casa del Streaming.

El referente radical estaba participando en un debate político junto a Walter Villalba, Lucas Doroñuk y Aída Vaztique, entre otros. Según se informó, se descompensó en el inicio del programa y, ante esto, los conductores interrumpieron la transmisión y solicitaron asistencia médica de inmediato.

Tras ello, una ambulancia llegó al lugar, asistieron de inmediato a Damiani y posteriormente fue trasladado al Hospital Madariaga de Posadas, donde finalmente perdió la vida, según confirmó el medio local Primera Edición la triste noticia.

Luego de la emisión del programa y sin salir de la consternación, uno de los conductores del programa, Lucas Doroñuk, exigió respeto a la audiencia y pidió no difundir las imágenes del episodio. “Acá pasa a segundo plano todo, lo político, lo ideológico, el programa ya nada tiene importancia. Pedimos respeto y por favor, no compartan ni viralicen las imágenes”, dijo visiblemente afectado.