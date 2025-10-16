La Policía del Chaco informó que hasta las 7 de la mañana de este jueves se registraron intensas precipitaciones en gran parte del interior provincial, con acumulados que superaron los 80 milímetros y caminos totalmente intransitables en distintas zonas rurales.

Según el relevamiento oficial, las mayores lluvias se concentraron en Charadai (84 mm), Horquilla (80 mm), La Vicuña (78 mm) y La Sabana (75 mm). Debido a la magnitud de las precipitaciones, se reportó la intransitabilidad de caminos en localidades como Colonia Benítez, Margarita Belén, Cote Lai, Charadai, Horquilla, La Sabana, La Vicuña, Enrique Urien, Samuhú y Santa Sylvina.

Otros registros significativos se observaron en Margarita Belén (36 mm), General Vedia (33 mm), Colonia Benítez (25 mm), Enrique Urien (24 mm), Cote Lai (23 mm), Las Palmas (18 mm) y Puerto Bermejo (16 mm).

En la ciudad de Resistencia, el registro fue de apenas 6 mm, con caminos transitables. En tanto, en las zonas de Sáenz Peña y Villa Ángela, la mayoría de las localidades reportaron “sin lluvia” o valores mínimos de precipitación, manteniendo en general la transitabilidad de los caminos.

Por su parte, la Administración Provincial del Agua (APA) emitió un informe especial en el que advierte sobre condiciones de inestabilidad y lluvias persistentes que afectarán gran parte del territorio chaqueño hasta el viernes.

Según el pronóstico elaborado por el organismo, para este jueves las lluvias se mantendrán durante toda la jornada, con los mayores acumulados en horas de la mañana, alcanzando entre 35 y 50 milímetros.

En tanto que el viernes, continuará el mal tiempo con lluvias más intensas, especialmente durante la madrugada y la mañana, con acumulados estimados entre 50 y 80 milímetros.

La APA informó que las condiciones comenzarán a mejorar hacia la noche del viernes. No obstante, se recomienda a la población circular con precaución, mantener limpios los desagües y evitar zonas anegadas durante los picos de precipitación.