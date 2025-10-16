CASTELLI: MES DE LA INCLUSIÓN Y LA DISCAPACIDAD

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

📅 15 de octubre – Día del Bastón Blanco

En el marco del Mes de la Inclusión, el CENOVI llevó adelante una importante jornada en la Plaza Central de Juan José Castelli, en conmemoración del Día del Bastón Blanco, símbolo de independencia y autonomía para las personas con discapacidad visual 👩‍🦯🦯.

👩‍🏫 Profesores y alumnos del CENOVI instalaron stands informativos donde explicaron a los visitantes sobre el trabajo que realizan, las herramientas que utilizan y los desafíos que enfrentan día a día.

🎶 Fue una tarde de actividades, música y charlas educativas que invitaron a reflexionar sobre la inclusión y la accesibilidad en nuestra comunidad.

🤝 Acompañaron el evento la presidenta del Concejo Deliberante Soledad Rach, junto a los concejales Adrián Bordón y Cynthia Beatriz Frías, quienes entregaron una declaración de reconocimiento.

📜 En ese contexto, se hizo efectiva la Declaración 043/25, mediante la cual se declara de interés municipal, educativo y social la Jornada Conmemorativa del “Día Internacional del Bastón Blanco”, organizada por CENOVI y la Editora Braille “Roberto Emilio Touilleux”, a realizarse el 15 de octubre en la Plaza Central de Juan José Castelli.

🎖️ Asimismo, la declaración reconoce y felicita al CENOVI por su compromiso con la educación inclusiva, la concientización social y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad visual.

👧 Además, la subsecretaria de Familia, Igualdad y Género Solange Sander participó con actividades lúdicas para los niños.

Estudiantes del 3er año de la carrera de Psicopedagogía, compartieron una tarde de integración y aprendizaje con los chicos.

💙 Una jornada que reafirma el compromiso de toda la comunidad con una sociedad más inclusiva, empática y accesible para todos.

Relacionado