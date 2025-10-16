AVANZA EL PLAN ESTRATÉGICO DE CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜES EN JUAN JOSÉ CASTELLI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Municipalidad de Juan José Castelli, a través de la Secretaría de Obras Públicas, continúa con el plan estratégico de construcción de desagües pluviales.

🚧 Los trabajos iniciados sobre la calle Esteban Maradona avanzan a buen ritmo, con la ejecución de un canal de mampostería que permitirá el drenaje eficiente de las aguas pluviales de un amplio sector del Barrio Norte.

En esta etapa, se realiza la colocación de tapas de alcantarilla para el acceso vehicular y, en la intersección de España y Maradona, el personal municipal trabaja en la instalación de tubos de conexión que integrarán esta nueva red con otros canales de desagüe, garantizando un rápido escurrimiento del agua de lluvia. 🌦️

El intendente Pío Sander dio claras directivas de avanzar con estas obras, teniendo en cuenta la proximidad de los días lluviosos y la importancia de prevenir anegamientos en distintos sectores de la ciudad.

💪 Este tipo de obras son fundamentales para mejorar la infraestructura urbana y garantizar el bienestar de todos los vecinos y vecinas.

