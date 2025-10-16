CINCO APREHENDIDOS POR UN HOMICIDIO OCURRIDO EN EL SUR DE RESISTENCIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Tras operativo personal de la División Delitos Contra las Personas, logró la aprehensión de cinco personas vinculados a un hecho de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, ocurrido en la zona sur de la capital chaqueña.



Anoche, a eso de las 23:00, cuando se tomó conocimiento de un desorden con disparos de arma de fuego en calle Fortín Rivadavia y Pasaje Duvivier. Al arribar al sitio, los efectivos constataron la presencia de un hombre sin signos vitales, identificado posteriormente como un conocido del ambiente delictivo local.

En el lugar trabajaron equipos del Gabinete Científico del Poder Judicial, la Fiscalía en turno, y autoridades de la Dirección General de Investigaciones, quienes supervisaron las tareas periciales. Se procedió al secuestro de varias vainas servidas y al traslado del cuerpo al IMCIF para la correspondiente autopsia.

Durante las primeras averiguaciones, se recepcionó declaración a testigos presenciales que aportaron material fílmico del momento del ataque, permitiendo identificar a varios participantes del hecho. En base a esos datos, se concretaron las detenciones de cinco sospechosos, mientras que otros tres permanecen prófugos con pedido de captura vigente.

Según las investigaciones preliminares, el conflicto estaría vinculado a una disputa previa relacionada con la comercialización de estupefacientes, lo que habría motivado enfrentamientos anteriores entre las partes.

Por disposición de la Fiscalía Penal N° 15, se dio intervención al Departamento de Cibercrimen para el análisis de los videos aportados y al Gabinete Científico para la realización de pruebas dermotest a los detenidos, quienes fueron notificados de su aprehensión en la causa por “Supuesto Homicidio Calificado por el Uso de Arma de Fuego”.

