UNA JOVEN FALLECIÓ TRAS UN CHOQUE ENTRE MOTOS

Una joven perdió la vida luego de protagonizar un accidente de tránsito entre dos motocicletas, ocurrido en horas de la noche del miércoles en la zona sur de Resistencia.



El hecho fue informado a la central de despacho cerca de las 23:45, indicando que en el Pasaje Fortín Aguilar y calle Viviano Meza se había producido una colisión entre dos motos conducidas por mujeres, y que una de ellas se encontraba inconsciente.

Ante la demora de la ambulancia, personal policial decidió trasladar de urgencia a la joven lesionada hacia el hospital “Dr. Julio C. Perrando”, donde ingresó sin signos vitales, según informaron los profesionales médicos.

Posteriormente se estableció que los vehículos involucrados fueron una motocicleta Zanella ZB y una Honda Biz. La otra conductora también fue trasladada al nosocomio con lesiones.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Quinta Metropolitana, junto a efectivos de la División Criminalística y del Gabinete Científico del Poder Judicial, bajo intervención de la Fiscalía en turno, que dispuso las diligencias correspondientes.

