CAMIÓN CON ROLLIZOS DESPISTÓ EN LA RUTA PROVINCIAL 49 CERCA DE COTE LAI

Durante la madrugada de este jueves, personal policial de la Comisaría de Cote Lai intervino en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial N° 49 kilómetro 5, donde un camión que transportaba rollizos despistó y cayó parcialmente debajo de un puente de vigas de madera.

Al llegar al lugar, los agentes constataron que se trataba de un camión Dodge modelo antiguo, con acoplado, que sufrió la explosión de una de sus cubiertas delanteras, lo que provocó la pérdida de control y posterior caída de la carrocería y parte de la carga.

El conductor del vehículo resultó ileso y manifestó que el desperfecto mecánico fue el motivo del accidente. La circulación por la ruta no se vio afectada y el puente no presentó daños estructurales.

Se verificó la documentación del producto forestal transportado, constatando que contaba con la guía legal correspondiente del Sistema de Custodia de Productos Forestales.

Finalmente, se informó que en horas de la mañana se realizarán las tareas de remoción del camión y la carga. Intervino la Fiscalía en turno, que dispuso remitir las actuaciones al Juzgado de Paz local.

