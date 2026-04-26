«contiene imagenes y videos» ASISTENCIA Y DONACIONES LLEGARON A EL ESPINILLO TRAS UNA COMPLEJA TRAVESÍA POR CAMINOS INTRANSITABLES

En medio de un contexto marcado por las intensas lluvias y el difícil acceso a las zonas afectadas, este sábado se concretó un importante operativo para trasladar asistencia y donaciones hacia la localidad de El Espinillo, en el impenetrable chaqueño.

Desde las primeras horas de la mañana, se inició el traslado de ayuda enviada por el Gobierno provincial a través del programa Ñacheek, que incluyó alimentos destinados a familias que atraviesan una situación crítica a raíz de las inundaciones.

La logística fue compleja: los suministros partieron desde Juan José Castelli hasta el paraje Paso Sosa en camionetas y acoplados. Desde allí, debido a la intransitabilidad de los caminos, debieron ser transportados en vehículos municipales tractor con acoplado y vehículos 4×4 hasta su destino final, encabezado por el intendente Zenon Cuellar.

Al mismo tiempo, el ex diputado provincial Juan José Bergia arribó a la zona con donaciones recolectadas tanto en Resistencia como en Juan José Castelli. En este último punto, se destacó la colaboración del empresario Hugo “Pollo” Groh, cuya empresa fue una de las afectadas por las recientes lluvias, pero que igualmente realizó un aporte significativo para asistir a las comunidades del impenetrable.

Durante su visita, Bergia expresó su reconocimiento a la solidaridad de la comunidad: “Un agradecimiento especial a toda la gente que está acompañando a quienes atraviesan esta situación. Muchísimos chaqueños vecinos y empresarios están colaborando, algunos con donaciones y otros con aportes económicos a una cuenta habilitada para este fin. También quiero destacar el trabajo articulado con el Gobierno de la provincia del Chaco, que nuevamente envió alimentos que están siendo trasladados por el intendente y su equipo,”.

Finalizando dijo “hoy no es momento de está peleando, hoy se debe mostrar un trabajo articulado, que es lo que se está mostrando en este rincón del Chaco”.

Asimismo, se informó que en los últimos días el Ministerio de Salud provincial realizó el abastecimiento de medicamentos en todos los centros de salud y hospitales de la región, reforzando la atención ante la emergencia.

Las condiciones climáticas continúan complicando la situación en varias localidades del interior chaqueño, pero el trabajo conjunto entre el Estado y la comunidad permite que la ayuda siga llegando a quienes más lo necesitan.

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