REFUERZAN EL SISTEMA DE SALUD EN LA REGIÓN DE JUAN JOSÉ CASTELLI CON ENVÍO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

La Región Sanitaria de Juan José Castelli, a cargo del doctor Ernesto Fidenzik, avanza con la distribución de medicamentos e insumos médicos enviados por el Ministerio de Salud de la provincia del Chaco, en el marco de la asistencia a distintas localidades afectadas por la situación climática.

Según informó el director de zona, los insumos ya fueron entregados en los hospitales de El Espinillo, Miraflores, Tres Isletas y Villa Río Bermejito. Asimismo, durante la madrugada se inició el operativo de distribución hacia los centros de salud del impenetrable chaqueño, incluyendo un envío a Misión Nueva Pompeya.

“Se entregaron insumos a todos los hospitales del área y esta madrugada comenzamos con los centros del impenetrable. A medida que llegan móviles desde el norte, continuamos con la distribución. Estimamos que entre hoy y mañana lunes estaremos completando la entrega en todos los nosocomios”, señaló Fidenzik en diálogo con este medio.

El funcionario también destacó la incorporación de un móvil de emergencia que llegó en las últimas horas y permanecerá en la ciudad de Juan José Castelli mientras la situación lo requiera, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

Este refuerzo logístico busca garantizar la atención médica en una región que enfrenta dificultades de acceso debido al estado de los caminos y las recientes lluvias, que complicaron el normal funcionamiento de los servicios de salud.

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