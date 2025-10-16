SAMEEP RESTABLECIÓ EL SERVICIO EN ZONAS DE BARRANQUERAS Y RESISTENCIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La empresa Sameep llevó adelante la reparación de un caño maestro de 250 milímetros, ubicado en la intersección de las avenidas Farías y Leonardi, respondiendo de manera inmediata a las demandas de los usuarios. Con esta intervención, se restableció el servicio de agua potable a los vecinos de los barrios cercanos al Cementerio de Barranqueras, La Liguria, Mujeres Argentinas y Mujeres Argentinas Ampliación, entre otros sectores.

Los trabajos fueron ejecutados por el equipo de Redes de Agua Zona Norte, dependiente de la Gerencia de Servicios, y una vez culminadas las tareas, el servicio comenzó a normalizarse de manera gradual en las zonas afectadas.

El presidente de Sameep, Nicolás Diez, destacó el compromiso de los trabajadores: “Para estas tareas es fundamental la voluntad y el esfuerzo para ejecutarlas, sin importar la hora ni la fecha en que deban hacerse”, expresó, reconociendo la dedicación del personal interviniente. Asimismo, Diez remarcó que estas acciones forman parte de un plan sostenido de mantenimiento: “Todas estas acciones forman parte del plan integral de mantenimiento que se ejecuta de manera permanente para asegurar la eficiencia y continuidad del servicio en todas las localidades chaqueñas”.

Por su parte, el gerente de Servicios, Maximiliano San Martín, subrayó que el objetivo principal de Sameep es garantizar un servicio de calidad para todos los chaqueños:

“El objetivo de Sameep es garantizar un servicio óptimo de agua potable en toda la provincia, y por ello se trabaja arduamente para responder a cada inconveniente”, finalizó.

