Nuevo revés para José Luis Espert en la Justicia: rechazan que su causa pase a Comodoro Py

Marcelo Martínez de Giorgi rechazó este jueves la solicitud de inhibitoria presentada por la defensa del diputado nacional en uso de licencia y ex candidato de la alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO en provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, para que la El juez en lo Criminal y Correccional Federalrechazó este jueves la solicitud de inhibitoria presentada por la defensa del diputado nacional en uso de licencia y ex candidato de la alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO en provincia de Buenos Aires,, para que la causa de lavado de activos en la que está imputado en San Isidro pase a los tribunales de Comodoro Py.

El planteo buscaba que el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli se inhibiera de intervenir en una causa abierta por una denuncia de Juan Grabois, por considerar que guardaba conexión con otro expediente anterior en trámite en el fuero federal porteño.

Foto: NA | Claudio Fanchi.

En los tribunales de Comodoro Py tramita la causa en la que se investigan los vuelos de Espert en los aviones del narco con pedido de extradición de la justicia de los Estados Unidos, Federico «Fred» Machado.

La defensa del representante de LLA y el PRO argumentó que ambos expedientes investigan hechos vinculados y que se buscaba evitar una doble persecución penal. Y que todo debía tramitar en los tribunales ubicados en el barrio porteño de Retiro.