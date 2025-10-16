NUEVO REVÉS PARA JOSÉ LUIS ESPERT EN LA JUSTICIA: RECHAZAN QUE SU CAUSA PASE A COMODORO PY
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El ex candidato de La Libertad Avanza y el PRO en provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, había pedido que la causa por lavado de activos en la que está imputado pasara a los tribunales de Comodoro Py.
En el marco de esa causa se realizaron allanamientos en la casa de Espert y en la de Machado, quien podría ser extraditado a los Estados Unidos en las próximas semanas.
El juez Martínez de Giorgi señaló que aún no existen elementos suficientes para determinar si efectivamente hay duplicación de investigaciones ni si corresponde unificar los expedientes