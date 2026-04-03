[URGENTE] INTERNARON A OTRO GENDARME: TENDRÍA SÍNTOMAS COMPATIBLES CON HANTAVIRUS

la tensión en el norte salteño no baja. En las últimas horas, y después de la marcha que realizaron familiares de gendarmes en la zona de frontera entre Aguas Blancas y Bermejo, se conoció un dato que encendió aún más la alarma.

se informó Orán al Momento, un nuevo efectivo de Gendarmería Nacional fue internado con síntomas compatibles con hantavirus.

Un nuevo caso que preocupa

El gendarme se encuentra internado en una clínica privada de San Ramón de la Nueva Orán, mientras sus compañeros iniciaron una colecta para poder afrontar los gastos médicos.

Por ahora, no hay un parte oficial detallado sobre su estado de salud, pero el caso generó fuerte preocupación dentro de la fuerza.

Un contexto sensible

La noticia se da apenas horas después del fallecimiento de Darío Jesús Molina, el gendarme del Escuadrón 20 que murió tras un cuadro compatible con hantavirus.

El hecho ya había conmocionado a toda Salta y motivó una movilización de familiares que reclaman mejores condiciones sanitarias, especialmente en zonas de frontera.

Tras la marcha de familiares de gendarmes en Orán, se conoció que otro efectivo fue internado con síntomas compatibles con hantavirus.

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