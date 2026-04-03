RESISTENCIA ESPECIALISTA POLICIAL RESCATÓ UNA SERPIENTE DE GRAN TAMAÑO

Un ejemplar de Boa curiyú fue rescatado durante la noche en una vivienda ubicada en Ampliación Ávalos al 3000 aproximadamente, en la ciudad de Resistencia.

El procedimiento se inició luego de que un vecino alertara a la Policía sobre la presencia de una serpiente de gran tamaño dentro del gallinero de su casa de campo.

Ante la situación, intervino un efectivo policial especialista en ofidiología, quien constató que se trataba de una boa curiyú de aproximadamente 2,5 metros de longitud.

El animal fue capturado de manera controlada y posteriormente trasladado a un centro de rescate y rehabilitación de reptiles, donde permanecerá hasta coordinar su liberación en una reserva natural, garantizando su preservación y la seguridad de los vecinos.

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