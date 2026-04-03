PAMPA DEL INFIERNO SECUESTRAN 65 TONELADAS DE MAÍZ POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN

Efectivos de la Sección Rural Pampa del Infierno, dependiente del Departamento de Seguridad Rural de General Pinedo, secuestraron aproximadamente 65.000 kilogramos de maíz a granel durante un operativo de control, sobre la Ruta Provincial N° 5, a unos 1.000 metros al sur de Pampa del Infierno.

Durante el procedimiento fueron interceptados dos camiones con acoplado que transportaban el cereal sin la documentación correspondiente que avalara la carga ni carta de porte activa.

Ante esta situación, se dio intervención a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, desde donde se dispuso el secuestro preventivo del producto, el cual fue trasladado y quedó depositado en la dependencia rural local, a disposición de ese organismo para las actuaciones administrativas correspondientes.

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