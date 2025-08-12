Una importante noticia se confirmó de cara a esta semana y tiene que ver con todos los bancos del país: se dio a conocer que, esta semana, las entidades bancarias de Argentina permanecerán cerradas por 72 horas.

De esta manera, los usuarios de los diferentes bancos no podrán realizar una gran cantidad de operaciones, al tiempo que sí se detalló cuáles son las que se podrán realizar en estos 3 días sin entidades bancarias abiertas.

Esto ocurrirá a raíz del fin de semana largo que tendrá lugar este viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de agosto. Este último día es feriado por la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

La noticia pasa porque el viernes 15 de agosto, y según lo precisó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) las sucursales de todo el país estarán cerradas: esto se debe a la jornada no laborable con fines turísticos.

Así, habrá 72 horas sin bancos. Por lo que, quienes necesiten realizar operaciones de manera presencial en las sucursales de las diferentes entidades en todo el país, deberán hacerlo antes del jueves 14 de agosto.

Las entidades, finalmente, recalcan que los clientes podrán operar con total normalidad de manera virtual, ya sea por home banking y las diferentes plataformas digitales de cada banco. A su vez, se podrá retirar plata de todos los cajeros que tengan efectivo.

Cuándo no habrá atención bancaria.

Cuáles son los feriados que le quedan al 2025

Los feriados nacionales inamovibles que quedan en 2025

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Los feriados nacionales trasladables que restan en 2025

El Día de la Soberanía Nacional, que cae el jueves 20 de noviembre, se traslada al lunes 24 de noviembre.

Los días no laborables de mayo hasta fin de año

Viernes 21 de noviembre.

El calendario de feriados del 2025 sembró una fuerte duda sobre qué es lo que pasará en el fin de semana del 17 de agosto, sobre la posibilidad que existe de que se establezca un descanso largo de 3 días.

En agosto el único feriado a nivel nacional será el domingo 17, cuando se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, pero al caer en un día que no es hábil anunciaron una fecha “puente” para el viernes 15.

Sin embargo, esta fecha fue catalogada como un día no laborable por el Gobierno de Javier Milei, por lo que puede haber un finde largo de tres días, aunque no todos podrán disfrutar de esta jornada. Todos los detalles acá.