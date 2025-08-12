SIN INTERMEDIARIOS: SEGUNDA JORNADA DEL OPERATIVO INTERFLUVIO CHAQUEÑO Nº128

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Gobierno del Chaco, en articulación con el Ministerio de Capital Humano de la Nación y el Ejército Argentino continúa desarrollando el Operativo Interfluvio Chaqueño Nº128, que tiene como objetivo garantizar, SIN INTERMEDIARIOS, la entrega de módulos alimentarios y agua a casi 5.000 familias de 48 parajes y localidades de El Impenetrable.

En esta segunda jornada, con la participación de equipos del Ministerio de Desarrollo Humano, Ñachec, la empresa Colono, la logística del Ejército Argentino, Ecom y el acompañamiento de la Policía del Chaco, el operativo se realizó durante la mañana en los parajes Las Tunillas, Manantiales, El Mojo, La Bolsa, La Esmeralda, Palma Sola, Campo Azul, Las Palomas, Ñandubay, San Manuel, Miramar, El Palmar y Tres Pozos. Por la tarde, la distribución continuará en El Algarrobal, Tres Quebrachos, El Simbolar, Río Muerto Cruz, Río San Manuel, Cuatro Bocas y Olla Quebrada.

Además de la entrega de alimentos y agua, los equipos brindan atención directa a las inquietudes y trámites que los vecinos presentan en cada paraje, articulando respuestas con los distintos organismos del Estado.

La ministra de Desarrollo Humano, Gabriela Galarza, destacó: “En cada lugar que llegamos, conversamos con los padres y vecinos, escuchando sus necesidades y gestionando soluciones cara a cara”.

La subsecretaria Verónica Vargas valoró también la colaboración de Ecom Chaco en materia de conectividad y la presencia de representantes de Capital Humano de Nación: “Nos acompañan para verificar y colaborar con el procedimiento, ayudando en el control de las mercaderías que se entregan”.

Por su parte, Fernando Vogel, coordinador regional de Ñachec, agradeció el apoyo logístico del Ejército: “El trabajo que realizan es incansable. Pedimos a las familias que permanezcan en sus parajes para recibir los módulos en tiempo y forma”.

De esta manera el Gobierno del Chaco en articulación con el Ministerio de Capital Humano de la Nación, darán cumplimiento al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el Operativo Interfluvio Chaqueño N°128, en el que se otorgan sin intermediarios módulos alimentarios y agua a unas 5.000 familias. Este Operativo Interfluvio Chaqueño Nº128 no solo garantiza la asistencia alimentaria y de agua, sino que también posibilita la realización de gestiones y relevamientos para atender otras demandas de la población en situación de vulnerabilidad.

Relacionado