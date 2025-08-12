SAMEEP REPARÓ EL CAÑO DEL ANILLADO DE SÁENZ PEÑA Y RESTABLECIÓ EL SERVICIO DE AGUA POTABLE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Agentes de la empresa, culminaron los trabajos de reparación del caño de 400 mm. perteneciente al anillado de Presidencia Roque Sáenz Peña y se restablece el servicio de agua potable con la presión y el caudal adecuado en la ciudad. Las tareas comenzaron el día lunes y finalizaron este martes a la siesta, debido a la magnitud del arreglo.

Las tareas estuvieron a cargo del Sector Emergencia calle 13, perteneciente a la Gerencia de Servicios, con la coordinación de Zona II.

El presidente de Sameep, Ing. Nicolás Diez destacó “resaltamos la labor y la buena predisposición de los agentes para poder restablecer el servicio de agua potable, dando el máximo de los esfuerzos para poder brindar un óptimo abastecimiento a los hogares e instituciones de la ciudad de Sáenz Peña. Fue un trabajo importante porque son caños de grandes dimensiones y lleva tiempo repararlos”.

En este sentido, el ingeniero Diez señaló que “una vez solucionada la contingencia, el servicio se normaliza paulatinamente reestableciéndose la presión y el caudal adecuado”.

Por su parte, el gerente de Servicios, Maximiliano San Martín subrayó que «estos trabajos fueron realizados por el personal del Sector Emergencias. Una vez que finalizaron los mismos, el servicio se fue restableciendo con la presión y el caudal adecuado».

Finalmente, el coordinador de zona II, Ing. José Martín señaló que “desde esta gestión se tiene el compromiso de garantizar un servicio óptimo de agua potable en toda la provincia y por ello se trabaja arduamente para responder a cada inconveniente. Fue arduo el trabajo en Sáenz Peña pero pudimos solucionarlo», concluyó el gerente de Servicios.

