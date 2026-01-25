Urgente BUSCAN A LOS DUEÑOS DE PERTENENCIAS INCAUTADAS A DOS HOMBRES

Los conducidos trasladaban en sábanas diferentes elementos que no eran de su propiedad.

Intervino personal de la Comisaria Novena, esta madrugada.

A eso de las 5.50 los uniformados, realizaban patrullajes preventivos por Juan B. Justo al 2700 aproximadamente, cuando vieron a dos hombres que llevaban unos bultos sobre sus hombros.

Se acercaron y los demoraron, estos de 39 y 40 años, no tenían como justificar la procedencia de un Smartv’ Marca LG’ 43 pulgadas, una Mochila Simil Cuero, color marrón, un Oximetro Digital de pulso, cuatro pares de Zapatillas Dama colores Varios, unas Cajas de Bisutería, una Plancha Marca Atma, color verde, dos Controles TV, seis cajas de Colección de Estampillas Postales, dos reales, un Termómetro, una Campera Simil Cuero, Marca PRÜNE, Talle 50, color negro, una Cartera color negra, una Bandolera color roja, y una Cámara de Fotos, marca AGFA ISOLETTE con estuche, siendo llevados a la unidad a fin de lograr establecer procedencia y propiedad.

Los demorados continúan alojados en la unidad.-

