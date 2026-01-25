ARTICULACIÓN PÚBLICO- PRIVADA: CHACO PRESENTÓ EL “PRIMER ENCUENTRO DEL RÍO”

El Instituto de Turismo del Chaco llevó adelante anoche el Primer Encuentro del Río, una innovadora acción promocional desarrollada por primera vez, de manera conjunta con el Sarmiento Shopping. La iniciativa consolidó una alianza estratégica destinada a acercar la oferta turística provincial al público en espacios de alta concurrencia.

La propuesta se enmarca en los lineamientos impulsados por el gobernador Leandro Zdero, orientados a fortalecer las alianzas público-privadas como herramienta clave para dinamizar la economía, generar empleo genuino y posicionar al turismo como motor de desarrollo provincial.

El evento tuvo como objetivo visibilizar la propuesta turística vinculada al río, que incluye actividades náuticas, pesca deportiva, turismo de naturaleza, gastronomía local y experiencias al aire libre, trasladando estas propuestas a un entorno urbano y comercial. Durante la jornada se realizaron exhibiciones de lanchas, indumentaria temática, presentaciones de DJ en vivo y food trucks, generando un espacio interactivo que combinó promoción, trabajo, entretenimiento y experiencia.

La articulación entre el Instituto de Turismo y el Sarmiento Shopping permitió transformar el centro comercial en una verdadera plataforma de promoción turística, facilitando el acceso a información, productos y servicios en un espacio cómodo, accesible y de alto tránsito. Este modelo amplía la visibilidad de la oferta local, multiplica oportunidades comerciales para los prestadores y se proyecta como una estrategia replicable en futuras ediciones.

ASESORAMIENTO SOBRE LICENCIAS DE PESCA Y CAZA

En el marco del encuentro, participó también el subsecretario Mariano Moro, junto a su equipo, quienes brindaron asesoramiento sobre la tramitación de la Licencia de Pesca y Caza y difundieron el trabajo del organismo a través del BOA. Asimismo, locales del Sarmiento Shopping como Veta Noble, Aire Libre Náutica, Columbia Montagne, BIAMAQ y Foodie exhibieron productos y servicios, integrando equipamiento, indumentaria y gastronomía a la experiencia turística provincial.

También estuvieron presentes los prestadores turísticos de distintos puntos del territorio, quienes ofrecieron información sobre propuestas disponibles durante todo el año, como paseos en lancha, escuelas y travesías de kayak, la Federación de Pesca, la Asociación de Guías de Pesca, y emprendimientos gastronómicos y de alojamiento como Resto Bar y Hostería del Sol de Isla del Cerrito, fortaleciendo la articulación entre la oferta y la demanda turística.

”MI PRIMERA PESCA” ACTIVIDAD DESTINADA A LOS NIÑOS

Como parte de la propuesta, en el segundo piso del Sarmiento Shopping se desarrolla la experiencia “Mi Primera Pesca”, destinada al público infantil, los días 23, 24 y 25 de enero, y del 30 de enero al 1 de febrero, de 18 a 21 horas. Este espacio lúdico-educativo busca promover la pesca deportiva responsable y el cuidado del ambiente, a través de juegos, actividades, espacios para fotografías, información turística y premios.

En este contexto, la presidente del Instituto de Turismo del Chaco, Verónica Mazzaroli, expresó: “Quiero agradecer profundamente al Sarmiento Shopping por abrir sus puertas al turismo chaqueño y acompañar esta acción innovadora que acerca nuestra oferta a miles de personas. También a los organismos del Gobierno provincial presentes, por el trabajo articulado que llevamos adelante, y especialmente a cada prestador turístico que se suma con compromiso y pasión. Estos espacios de encuentro permiten vincular al turista potencial con nuestras experiencias, fortalecer la identidad de nuestros destinos y seguir construyendo, entre todos, un Chaco que crece a través del turismo como generador de oportunidades, empleo y desarrollo”.

Relacionado