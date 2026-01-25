ANSES: EL PROCEDIMIENTO PARA PODER COBRAR A TRAVÉS DE BILLETERAS VIRTUALES

En medio del avance de la digitalización, la Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) avanzó en los acuerdos con las billeteras virtuales, desde donde los beneficiarios podrán recibir sus haberes de forma rápida y sencilla. Esta nueva modalidad tiene varios puntos a favor, como mayor agilidad en el acceso al dinero y la posibilidad de generar rendimientos diarios sobre los saldos disponibles.