DE UN SUEÑO A UNA OBRA EN MARCHA: IACCO EMPIEZA A TRANSFORMAR LA SALUD DEL CHACO

Con el inicio de la construcción de los cimientos del Instituto de Alta Complejidad Cardiológica y Oncológica, la provincia da un paso histórico para saldar una deuda sanitaria y construir una respuesta propia a necesidades que durante años debieron resolverse fuera del territorio.

La obra del Instituto de Alta Complejidad Cardiológica y Oncológica (IACCO) ya está en marcha y marca el comienzo de una nueva etapa para la salud del Chaco. Lo que durante años fue un anhelo compartido empieza a materializarse a partir de una construcción concreta, que avanza desde sus cimientos y proyecta un impacto profundo en el sistema sanitario, social y económico de la provincia.

La atención de alta complejidad cardiológica y oncológica es una deuda pendiente en el Chaco. Frente a patologías que requieren tratamientos especializados, muchos pacientes y sus familias deben trasladarse a otras provincias, atravesando procesos complejos lejos de su entorno, con un fuerte impacto emocional y económico. IACCO nace para comenzar a revertir esa realidad, acercando la atención de alta complejidad y evitando el desarraigo que hoy forma parte de la experiencia sanitaria.

El proyecto se concibe como un complemento estratégico del sistema de salud existente. Busca integrar capacidades con sanatorios y hospitales, ampliar la oferta de atención y fortalecer la red sanitaria provincial. La incorporación de infraestructura, tecnología y equipos especializados permitirá mejorar la continuidad de los tratamientos y optimizar las derivaciones dentro del propio territorio.

Además de su impacto sanitario, la construcción del IACCO representa una oportunidad de desarrollo para la provincia. Al reducir la necesidad de derivaciones fuera del Chaco, el proyecto permitirá que recursos hoy destinados a otras jurisdicciones puedan permanecer y circular en la economía local. A esto se suma la generación de empleo, tanto en la etapa de obra como en su funcionamiento futuro, y la creación de oportunidades de desarrollo profesional para médicos, enfermeros, técnicos y equipos interdisciplinarios.

Desde su concepción, el Instituto fue pensado como un espacio donde la asistencia médica convive con la docencia, la investigación y la producción de conocimiento. La posibilidad de formar profesionales, desarrollar estudios e impulsar la innovación en salud dentro del propio territorio posiciona a IACCO como un polo estratégico para el crecimiento científico y sanitario de la región.

Con la obra ya iniciada, IACCO expresa algo más que la construcción de un edificio. Representa una decisión colectiva de hacerse cargo de una necesidad histórica, de dejar de depender exclusivamente de respuestas externas y de invertir en salud, conocimiento y futuro. Una obra que comienza a transformar una deuda pendiente en una respuesta concreta para toda la comunidad.

El Instituto de Alta Complejidad Cardiológico y Oncológico es una institución privada sin fines de lucro impulsada por la iniciativa compartida referentes y profesionales médicos y la Fundación Los Dinosaurios, integrada por empleados y ex empleados del Nuevo Banco del Chaco, con el objetivo de dar respuesta a una necesidad histórica de la comunidad y fortalecer el sistema de salud provincial.

