¿CONVIENEN LOS AUTOS CHINOS?: QUÉ MODELOS HAY Y CUÁNTO CUESTAN

El desembarco de autos chinos en la Argentina dejó de ser una novedad exótica para convertirse en un dato estructural del mercado automotor. En el arranque de 2026, los puertos locales recibieron barcos completos provenientes de China y el volumen de unidades importadas se disparó: el ingreso de vehículos de ese origen creció más de 500% en comparación con enero de 2025.

El fenómeno se explica por una combinación de factores: mayor apertura de importaciones, flexibilización de cupos y un esquema arancelario más favorable para tecnologías limpias, como autos eléctricos e híbridos. A diferencia de lo que muchos imaginaban, el avance no se dio a partir de precios «de liquidación», sino mediante una estrategia más sofisticada: competir con buen equipamiento, tecnología y diseño, en rangos de valores similares —o apenas inferiores— a los de marcas tradicionales.

Precios de los autos chinos en Argentina: lista completa en dólares

Un relevamiento de precios de venta al público, expresados en dólares, permite ver cómo se distribuye la oferta por segmento en enero de 2026.

Entrada de gama y citycars

BYD Dolphin Mini GL: US$ 22.990

BYD Dolphin Mini GS: US$ 23.990

SUV compactos y medianos

MG ZS HEV Confort: US$ 27.500

MG ZS HEV Luxury: US$ 29.900

Chery Tiggo 7 PRO: US$ 32.900

GAC GS4 Emkoo HEV: US$ 33.800

JAC JS6: US$ 33.900

Geely EX5 (eléctrico): US$ 34.800

Forthing T5 EVO: US$ 36.840

SUV grandes y alta gama

GAC GS8: US$ 60.000

En términos generales, el precio de un SUV chino promedio se mueve entre los US$ 23.000 y los US$ 35.000. Las versiones más grandes, con tracción integral o sistemas híbridos avanzados, superan con holgura los US$ 50.000 y en algunos casos se acercan a los US$ 80.000.

Aunque muchos de estos modelos ingresan al país sin pagar el arancel extrazona del 35%, principalmente los eléctricos e híbridos, el precio final sigue condicionado por costos logísticos, IVA e impuestos internos. Esa estructura limita el margen para ofrecer valores sensiblemente más bajos frente a marcas ya instaladas.

Qué marcas chinas ganan terreno en el mercado argentino

El avance de los autos chinos también reconfiguró el mapa empresario del sector. El mercado se volvió más competitivo y fragmentado, con nuevas marcas y relanzamientos de firmas que ya habían tenido pasos previos por el país.

Baic lidera el segmento con cerca del 2,2% de participación, seguida por Haval, que ronda el 1%. Detrás aparecen distintos grupos empresarios locales que concentran la representación de varias marcas:

Grupo Antelo: Haval, Tank, Ora y el relanzamiento de Changan.

Grupo Corven: Chery, Foton y DFSK.

Grupo Eximar: MG.

Avantek: GAC.

Grupo Belcastro: Baic y Skywell.

La principal excepción es BYD, que opera de forma directa en la Argentina, sin intermediarios, una estrategia que le permite mayor control sobre precios, stock y posicionamiento.