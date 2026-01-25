SECHEEP FORTALECE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN QUITILIPI

En el marco del plan de trabajos destinados a fortalecer la infraestructura eléctrica provincial, en Quitilipi Secheep avanza con la ejecución de obras para fortalecer el funcionamiento de las redes de media y baja tensión y elevar la calidad del suministro energético en distintos sectores de la ciudad.

Las tareas incluyen extensiones de la red de media tensión, incorporación de potencia mediante nuevos transformadores de distribución, montaje de subestaciones y el tendido y expansión de líneas de baja tensión, trabajos ejecutados por la empresa a través de la Gerencia Zona Central Este. “Son proyectos que forman parte de la planificación realizada para fortalecer el sistema eléctrico en todo el interior provincial. Cada obra que ejecutamos tiene un impacto directo en la vida de las comunidades, ya que brinda mayor calidad y previsibilidad al suministro energético”, señaló el presidente de SECHEEP, José Bistoletti.

TRABAJOS EJECUTADOS EN LA LOCALIDAD

A través del proyecto 2525, en Quitilipi Secheep construyó y repotenció una subestación transformadora con un equipo de 400 kVA, además de colocar una nueva línea de media tensión. La obra benefició de manera directa a usuarios de los barrios AIPO e Hipotecario y zonas aledañas.

Los trabajos también incluyeron el recambio de soportes de hormigón y madera en mal estado, la ejecución de nuevas salidas en baja tensión, la reubicación de cableado y el desmantelamiento de una subestación monoposte.

En otro de los proyectos ejecutados, la empresa llevó adelante la mejora del suministro energético y la renovación de la infraestructura eléctrica en el barrio Mataderos y en la zona de la Liga Quitilipense de Fútbol. Allí se instaló una nueva salida en baja tensión desde la subestación transformadora y se remodeló la línea aérea de baja tensión, reforzando integralmente la red eléctrica del sector. Estas obras permitieron elevar significativamente la calidad del servicio en toda el área intervenida.

Asimismo, Secheep concretó trabajos para mejorar el suministro eléctrico en los barrios La Paz, Quinta 11 y Quinta 15. En ese sector se realizó la extensión de 450 metros de una nueva línea aérea de media tensión, con la verticalización de columnas y la instalación de una subestación transformadora de 315 kVA con salidas en baja tensión.

Con la finalización de estas obras, se logró mejorar la calidad del suministro eléctrico para cientos de familias de los barrios beneficiados.

Desde la empresa energética destacaron que los trabajos ejecutados se enmarcan en una política de presencia territorial, planificación técnica e inversión en infraestructura, orientada a consolidar un servicio eléctrico más confiable en las localidades de toda la provincia.

