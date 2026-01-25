PAMPA DEL INDIO: INCAUTARON UN ARMA DE FABRICACIÓN CASERA EN PODER DE UN HOMBRE DE 26 AÑOS

25-01-2026

Personal de la División Drogas Peligrosas de General San Martín llevó a cabo la aprehensión de un sujeto que portaba un arma de fuego de fabricación casera en la vía pública.

…

El procedimiento se realizó alrededor de las 03:30 horas de este domingo, en el Acceso Este de la localidad. En ese contexto, los agentes interceptaron a un sujeto de 26 años, domiciliado en el barrio Pueblo Viejo, a quien se le efectuó un control de rutina. Tras su identificación, se constató que el individuo transportaba un arma de fuego tipo “tumbera”, junto a dos cartuchos calibre .22, marca Orbea.

Ante esta situación, se procedió al secuestro del arma y de los proyectiles, mientras que el sujeto fue demorado por infracción al Artículo 41°. El aprehendido permanece alojado en la Comisaría de Pampa del Indio, a disposición del magistrado interviniente del Juzgado de Paz y Faltas.

