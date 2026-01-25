SAMEEP REALIZÓ TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CISTERNAS EN SAN BERNARDO

Agentes de la empresa Sameep llevaron adelante tareas de limpieza y desinfección en las cisternas que abastecen de agua potable a la localidad de San Bernardo, con el objetivo de mejorar la prestación del servicio y garantizar la calidad del recurso destinado al consumo de la comunidad.

Los trabajos consistieron en la limpieza integral, desinfección y verificación del estado general de las cisternas, incluyendo la eliminación de sedimentos y residuos acumulados, acciones fundamentales para asegurar que el agua potable se mantenga segura y apta para el consumo.

Al respecto, el presidente de Sameep, Nicolás Diez, explicó que “el trabajo implica la desobstrucción de la cañería, la limpieza total de la cisterna y la eliminación de toda la sedimentación que pueda llegar a haber, para garantizar que el recurso que se entrega a la localidad sea de calidad”.

Asimismo, Diez destacó que “estas acciones forman parte de un plan integral de mantenimiento que la empresa viene desarrollando en distintas localidades de la provincia y, en este caso, se trabajó en las dos cisternas con las que cuenta el servicio de San Bernardo”.

Por su parte, el coordinador de Zona III de Sameep, Omar Albornoz, señaló que “con estos trabajos se mejorará sustancialmente el servicio de agua para la localidad, dando respuesta a un reclamo que data desde hace tiempo y que desde esta gestión se pudo llevar a cabo”.

Finalmente, Albornoz remarcó que “como continuidad del trabajo que viene realizando la empresa en la localidad para brindar un mejor servicio, se continuará con las tareas de limpieza y mantenimiento necesarias para optimizar la prestación”

