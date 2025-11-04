UNO POR UNO: CÓMO QUEDÓ EL NUEVO GABINETE DE JAVIER MILEI TRAS LOS RECIENTES CAMBIOS
La nueva estructura del Ejecutivo nacional refuerza el control de Karina Milei, quien una vez más se impuso en la interna frente a Santiago Caputo.
Tras los cambios anunciados, el presidente Javier Milei delineó el nuevo Gabinete que lo acompañará en la segunda etapa de gestión, con el objetivo de asegurar consensos legislativos para las reformas que busca impulsar en el Congreso.
El nuevo esquema del Ejecutivo nacional refuerza el control de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien se impuso en la interna frente a Santiago Caputo. Esto quedó plasmado con el desembarco de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete.
En la misma línea, la designación del diputado del PRO Diego Santilli al frente del Ministerio del Interior busca fortalecer los canales de diálogo con las provincias y el Congreso. «Diego será quien lleve adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para articular los consensos necesarios para las reformas que vienen», expresó Javier Milei en X.
Entre los cambios más destacados se encuentra la transición en el Ministerio de Seguridad, donde Patricia Bullrich dejará el cargo el 10 de diciembre para asumir su banca en el Senado. Será reemplazada por Alejandra Monteoliva, actual secretaria del área y parte de su equipo de confianza. En Defensa, Luis Petri seguirá un camino similar cuando asuma como diputado, mientras se define su reemplazo, con Luciana Carrasco como principal candidata.
En tanto, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, que llegó a despedirse de su equipo de trabajo antes de las elecciones intermedias, permanecerá en el cargo al menos seis meses más, por decisión de Karina Milei que no ve con buenos ojos a su viceministro, Sebastián Amerio, cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sigue siendo una de las funcionarias más valoradas por el mandatario, junto con los denominados «colosos» del Gabinete: Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación).
Además, el flamante canciller Pablo Quirno, quien asumió tras la salida de Gerardo Werthein, y tendrá a su cargo los vínculos con Estados Unidos. También forman parte del núcleo duro María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica) y Mario Lugones (Salud), ambos del entorno de Caputo.
Completan al nuevo Gabinete, los secretarios Carlos Torrendell (Educación), Leonardo Cifelli (Cultura), Sergio Nieffert (Inteligencia de Estado) y Javier Lanari, sucesor de Manuel Adorni en Comunicación.