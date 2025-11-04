Uno por uno: cómo quedó el nuevo Gabinete de Javier Milei tras los recientes cambios

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sigue siendo una de las funcionarias más valoradas por el mandatario, junto con los denominados «colosos» del Gabinete: Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación).

Además, el flamante canciller Pablo Quirno, quien asumió tras la salida de Gerardo Werthein, y tendrá a su cargo los vínculos con Estados Unidos. También forman parte del núcleo duro María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica) y Mario Lugones (Salud), ambos del entorno de Caputo.

Completan al nuevo Gabinete, los secretarios Carlos Torrendell (Educación), Leonardo Cifelli (Cultura), Sergio Nieffert (Inteligencia de Estado) y Javier Lanari, sucesor de Manuel Adorni en Comunicación.