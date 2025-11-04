COMISARIA SAMUHÚ SECUESTRARON 350 KILOS DE DE CARNE VACUNA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Rápido accionar policial permitió esclarecer un caso de abigeato.

Efectivos de la Comisaría de Samuhú lograron esclarecer un hecho de supuesto hurto de ganado mayor ocurrido en un campo del Lote 17.

Según la denuncia radicada este martes alrededor de las 10:30, el damnificado se dirigió a su propiedad y observó a dos hombres dentro del predio en actitud sospechosa. Al acercarse, notó que los individuos se encontraban faenando un animal vacuno. Al verse descubiertos, ambos escaparon hacia una zona boscosa.

De inmediato, personal policial desplegó un operativo de rastrillaje por los alrededores y logró detener a los presuntos autores, quienes fueron identificados como dos hombres de 29 y 47 años.

En el lugar se secuestraron aproximadamente 350 kilogramos de carne vacuna, dos aperos completos, varios cuchillos, machetes, chairas, una sierra carnicera, sogas, un lazo de cuero y una balanza, entre otros elementos utilizados para la faena.

Tras las consultas con el Fiscal Rural, se dispuso la aprehensión en carácter comunicado de los involucrados y el secuestro de la carne, la cual fue posteriormente entregada a su legítimo propietario.

