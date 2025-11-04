Mar. Nov 4th, 2025

RESISTENCIA ENCUENTRO INTERINSTITUCIONAL POR MEDIDAS DE SALUD MENTAL

By Redaccion 31 minutos ago

Días atrás tuvo lugar en el Hospital Perrando de Resistencia un conversatorio interinstitucional sobre medidas de seguridad en las que intervienen organismos de los poderes judicial y ejecutivo. El encuentro interinstitucional permitió el acercamiento y conocimiento de las particularidades de cada acto.

Durante el encuentro analizaron el marco jurídico de medidas de seguridad, ley nacional 26.657, contento en el que se requiere la intervención profesional, a través de juntas interdisciplinarias, médicas e intersectoriales. También el rol profesional, tiempos procesales, plazos y etapas; análisis de las intervenciones, limitaciones, dificultades en el abordaje socio- familiar y comunitario. Además de convocatorias a otros actores intervinientes para generar redes de apoyo y acompañamiento del sujeto, ciudadano, paciente o causante para su mejor integración socio- familiar y comunitario.

A la reunión asistieron la jueza de Ejecución Penal Nº 2, Ligia Duca; Claudia Agüero por la Dirección General de Equipos Interdisciplinarios, Patricia Lencina, coordinadora del Equipo Interdisciplinario Adultos del Poder Judicial; profesionales área de ejecución penal: Roxana Rey, Clemente Ramírez, Amalia Pujol, Cecilia Álvarez y Álvarez y Paula Montenegro, profesionales y residentes de Salud Mental del Hospital Perrando y del Órgano de Revisión de Salud Mental.

Los participantes afirmaron la importancia de «espacios de diálogos participativos, temáticos, de reflexión y acercamientos a las realidades de cada institución» que «buscan generar pensamiento crítico y construir conocimiento colectivo para el fortalecimiento de equipo profesionales de trabajos y espacios en conjunto».

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com