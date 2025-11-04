NUEVO MENSAJE DE MAURICIO MACRI A JAVIER MILEI: «EL MUNDO VUELVE A ESTAR LIDERADO POR NARCISISTAS»
Tras la reunión en Casa Rosada, donde remarcó que «no hubo acuerdo» con el jefe de Estado, el expresidente volvió a referirse al libertario en el Foro ABECEB.
«La violencia con que hoy se comunica la sociedad en el debate de las ideas ha provocado un retroceso terrible en la oferta de liderazgos. Los empáticos se corren, y el mundo vuelve a estar liderado por personalidades narcisistas», manifestó, encendiendo nuevamente las alarmas alrededor de su vínculo con el líder libertario.