NUEVO MENSAJE DE MAURICIO MACRI A JAVIER MILEI: «EL MUNDO VUELVE A ESTAR LIDERADO POR NARCISISTAS»

Mauricio Macri | Javier Milei

Desde el Foro ABECEB, Mauricio Macri lanzó nuevas críticas contra la administración de Javier Milei, aludiendo a los líderes actuales como «personalidades narcisistas que ni escuchan» y urgiendo a la dirigencia a mostrar más empatía.

volvió a cuestionar de manera directa la reciente elección de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, algo que ya había hecho vía redes sociales. En su discurso, el exmandatario no solo abordó el rol estratégico de América Latina y su vínculo con La Libertad Avanza (LLA), sino que también

En lo que representa una nueva afrenta para el Gobierno libertario, el expresidente aseguró que «el PRO ha apoyado como nunca en la historia de la política argentina a un partido que no era Gobierno, apoyó a este Gobierno para lograr no solo ganar una elección, sino tratar de gobernar en una situación de minoría muy difícil, y lo va a seguir haciendo en base a las ideas», comenzó indicando.

No obstante, agregó: «Pero en el PRO nosotros creemos, sobre todo en esta era de una política tan fragmentada, tan violenta, que ejercer liderazgos sin equipo, sin compartir los esquemas de decisión, se hace muy difícil, muy difícil porque, como también se decía, acá la presión por el cortoplacismo es infinita».

«Yo con el presidente, que tengo una muy linda relación humana, he tenido muchas coincidencias, pero en algunas cosas, como en este tema de la obsesión por generar optimización de equipo para que las ideas se implementen en tiempo y forma… porque como todo, hay dinámica, y la dinámica es importante, que un éxito te lleva a otro éxito hasta que el cambio se hace irreversible», continuó señalando.