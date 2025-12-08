UNA OLA GIGANTE MATÓ A CUATRO PERSONAS E HIRIÓ A OTRAS 20 EN ISLAS CANARIAS: HABÍA ALERTA Y SE METIERON IGUAL

Una ola gigante mató a cuatro personas en Islas Canarias.

Una verdadera tragedia que se podría haber evitado tuvo lugar en Islas Canarias, España, este domingo: una ola gigante mató a cuatro personas en la Piscina de Isla Cangrejo, en la costa de Los Gigantes, Tenerife, donde estaba indicado por las autoridades que no se podía acceder por el fuerte oleaje.

20 personas resultaron heridas y debieron recibir asistencia médica de inmediato. Por otro lado, una quinta persona se encuentra desaparecida. Un gran número de personas decidió no atender a las marcaciones, se metió igual en esta zona peligrosa y todo terminó mal: además de los cuatro fallecidos,y debieron recibir asistencia médica de inmediato. Por otro lado, una quinta persona se encuentra desaparecida.

Cabe señalar que tres de los cuatro muertos fallecieron ahogados en el acto, mientras que la cuarta persona -una mujer que tuvo severas heridas tras ser arrastrada por la ola- fue trasladada en helicóptero hacia un centro de salud cercano, donde finalmente se produjo el deceso.

Los servicios de emergencia trabajaron inmediatamente en el lugar, recuperando a la mujer que se encontraba en paro cardiorrespiratorio. Tras ser estabilizada y evacuada a un hospital, falleció durante la noche.

Según confirmó el alcalde Emilio Navarro, la tragedia era evitable. La zona se encontraba cerrada y con prohibición de acceso debido al fuerte oleaje. Una prealerta por fenómenos costeros, que anticipaba olas de entre 2 y 3 metros, estaba vigente desde el viernes. A pesar de que los accesos contaban con carteles de advertencia en español, inglés y alemán, los turistas habrían ignorado y saltado la prohibición, resultando en las fatales consecuencias.