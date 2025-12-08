UNA OLA GIGANTE MATÓ A CUATRO PERSONAS E HIRIÓ A OTRAS 20 EN ISLAS CANARIAS: HABÍA ALERTA Y SE METIERON IGUAL
El terrible hecho tuvo lugar en la Piscina de Isla Cangrejo, en la costa de Los Gigantes, Tenerife, donde la zona se encontraba cerrada por fuerte oleaje.
Los servicios de emergencia trabajaron inmediatamente en el lugar, recuperando a la mujer que se encontraba en paro cardiorrespiratorio. Tras ser estabilizada y evacuada a un hospital, falleció durante la noche.